Путін хоче прилетіти до Туреччини у супроводі своїх винищувачів

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Туреччини хоче, щоб його літак супроводжували винищувачі Росії, адже боїться, що під час польоту Україна намагатиметься збити цей літак. Наразі міжнародний юридичний простір поки що не працює, і він хоче цим скористатися.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

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Подоляк пояснив, що поки що міжнародний юридичний простір не працює і Путін це усвідомлює, тому постійно хоче довести на різних рівнях, що не існує ніякого міжнародного права, ніяких домовленостей, ніяких альянсів.

Російський диктатор вважає, якщо він поводитиме себе максимально нахабно, тоді впливатиме на ситуацію та буде домінувати. За словами радника керівника ОП, спроба легально зайти в повітряний простір країни НАТО — це спроба ще раз показати, що він домінує.

Також він висловив незрозумілість, навіщо Туреччині підкреслювати такі намагання Путіна, адже сьогодні країна дійсно регіональний лідер і трошки більше, ніж Росія.

"Ми знаємо, що з лірою відбувається, що взагалі в економіці Туреччини відбувається, так само як в економіці Китаю. Тому можливість отримати додатковий дивіденд від Росії, яка потерпає від втрати репутації, — це нормальна стратегія", — сказав Подоляк.

Він наголосив, що Путін відверто грає у свою інфернальну гру, коли наголошує, що летітиме зі своїми винищувачами, і це Туреччина має йому прогарантувати. Він хоче показати свою монструозність, що він ламає глобальні правила та прагне довести своє домінування.

"Чи буде на це якось реагувати Туреччина, – подивимось. Але мені здається, що лідерство треба підкреслювати в будь-якому форматі, і пан Ердоган може це зробити. До того ж він чітко показав, що його мало обходять концепції Росії. Ердоган заявляє про те, що міжнародне право потребує виконання, і тому Крим має бути повернений Україні", — підсумував урядовець.