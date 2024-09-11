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Путін хоче полетіти до Туреччини, але вимагає супровід з винищувачів та боїться готелів США, — MEE

11 вересня 2024 08:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ескорт з винищувачів та істерика щодо готелів — Путін вимагає особливих умов, аби відвідати Туреччину
Президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оглядають винищувач Су-57 у Москві. Ілюстративне фото: Bloomberg
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Президент Росії Володимир Путін кілька разів відкладав офіційні візити до Туреччини. Диктатор має кілька забаганок, які є незвичайними для дипломатичного протоколу.

Про це пише Middle East Eye (MEE).

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Путін вимагає супроводу

Медіа з посиланням на джерела повідомляє, що умови Путіна є головною причиною постійних відкладень його візиту до Анкари. 

Російський лідер мав би летіти до Туреччини в супроводі російських винищувачів. Але така вимога Кремля є складним питанням, оскільки системи протиповітряної оборони НАТО в країні можуть сприймати літаки РФ як ворожі цілі. 

Двоє колишніх турецьких послів, які раніше були тісно залучені до дипломатичного протоколу навколо візитів глав іноземних держав зазначили, що російський запит був дуже незвичайним. 

"Турецький уряд може надіслати винищувачі для супроводу глав іноземних держав як жест", — сказав один із колишніх послів.

Водночас дипломат наголосив, що такі вимоги є незвичайними.

"Я не можу пригадати жодного візиту, де глави іноземних держав хотіли б взяти з собою винищувачі своєї країни" — підкреслив він.

Примхи диктатора щодо готелів

Російські чиновники також скаржаться на те, що три найбільші готелі в Анкарі належать США. Йдеться про Hilton, Sheraton і JW Marriott.

Москва, за словами обізнаних людей, вважає американські готельні мережі небезпечними для глави російської держави.

Це підвищує ймовірність того, що Анкара може надати урядовий гостьовий будинок для Путіна, що є дуже незвичайним протоколом, який немає з чим порівняти.

Оскільки Туреччина є членом НАТО, російські офіційні особи особливо стурбовані можливими замахами на життя Путіна чи його оточення.

На перший погляд, занепокоєння Росії щодо мереж готелів може здатися обґрунтованим, але Путіну не потрібно зупинятися в готелі, якщо він заїжджає до Туреччини лише на день.

Наприклад, нещодавно президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі відвідав Туреччину з офіційним візитом, прибувши туди близько полудня та залишивши країну ввечері після низки зустрічей.

Російські чиновники та міністерство закордонних справ Туреччини наразі не коментують забаганки Путіна.

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