Эскорт с истребителей и истерика насчет отелей — Путин требует особых условий, чтобы посетить Турцию

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают истребитель Су-57 в Москве. Иллюстративное фото: Bloomberg

Президент России Владимир Путин несколько раз откладывал официальные визиты в Турцию. Диктатор имеет несколько прихотей, которые являются необычными для дипломатического протокола.

Об этом пишет Middle East Eye (MEE).

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Путин требует сопровождения

Медиа со ссылкой на источники сообщает, что условия Путина являются главной причиной постоянных переносов его визита в Анкару.

Российский лидер хочет лететь в Турцию только в сопровождении российских истребителей. Но это требование Кремля является сложным вопросом, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО в стране могут воспринимать самолеты РФ как враждебные цели.



Двое бывших турецких послов, ранее тесно привлеченных к дипломатическому протоколу вокруг визитов глав иностранных государств отметили, что российский запрос был очень необычным.

"Турецкое правительство может прислать истребители для сопровождения глав иностранных государств как жест", — сказал один из бывших послов.

В то же время дипломат подчеркнул, что такие требования являются необычными.

"Я не могу вспомнить ни одного визита, где главы иностранных государств хотели бы взять с собой истребители своей страны" — подчеркнул он.

Прихоти диктатора насчет гостиниц

Российские чиновники также жалуются на то, что три самые большие гостиницы в Анкаре принадлежат США. Речь идет о Hilton, Sheraton и JW Marriott.

Москва, по словам знающих людей, считает американские гостиничные сети опасными для главы российского государства.

Это повышает вероятность того, что Анкара может предоставить правительственный гостевой дом для Путина, что является очень необычным протоколом, который не с чем сравнить.

Поскольку Турция является членом НАТО, российские официальные лица особенно озабочены возможными посягательствами на жизнь Путина или его окружения.

На первый взгляд, беспокойство России по поводу сетей гостиниц может показаться обоснованным, но Путину не нужно останавливаться в гостинице, если он заезжает в Турцию только на день.

К примеру, недавно президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси посетил Турцию с официальным визитом, прибыв туда около полудня и покинув страну вечером после ряда встреч.

Российские чиновники и министерство иностранных дел Турции пока не комментируют прихоти Путина.