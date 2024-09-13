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Визит Путина в Турцию в сопровождении истребителей — позволит ли это НАТО

13 сентября 2024 10:38
Катерина Османская - Редактор
Путин хочет прилететь в Турцию в сопровождении своих истребителей
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Турцию хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители России, потому что боится, что во время полета Украина будет пытаться сбить этот самолет. В настоящее время международное юридическое пространство пока не работает и он хочет этим воспользоваться.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

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Подоляк объяснил, что пока международное юридическое пространство не работает и Путин это осознает, поэтому постоянно хочет доказать на разных уровнях, что не существует никакого международного права, никаких договоренностей, никаких альянсов.

Российский диктатор считает, что если он будет вести себя максимально нагло, тогда будет влиять на ситуацию и будет доминировать. По словам советника руководителя ОП, попытка легально зайти в воздушное пространство страны НАТО — попытка еще раз показать, что он доминирует.

Также он выразил непонятность, зачем Турции подчеркивать такие попытки Путина, ведь сегодня страна действительно региональный лидер и немного больше, чем Россия.

"Мы знаем, что с лирой происходит, что вообще в экономике Турции происходит, равно как в экономике Китая. Поэтому возможность получить дополнительный дивиденд от России, которая страдает от потери репутации, — это нормальная стратегия", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Путин откровенно играет в свою инфернальную игру, когда подчеркивает, что будет лететь со своими истребителями, и Турция должна ему прогарантировать. Он хочет показать свою монструозность, что он ломает глобальные правила и стремится доказать доминирование.

"Будет ли на это как-то реагировать Турция, — посмотрим. Но мне кажется, что лидерство нужно подчеркивать в любом формате, и господин Эрдоган может это сделать. К тому же он четко показал, что его мало обходят концепции России. Эрдоган заявляет о то, что международное право требует выполнения, и поэтому Крым должен быть возвращен Украине", — подытожил чиновник.

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