НАТО осудило нарушение воздушного пространства Румынии российским беспилотником

В НАТО прокомментировали нарушение воздушного пространства Румынии российским дроном
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировала нарушение воздушного пространства Румынии российским беспилотником. Он выразил осуждение.
Об этом Мирча Джоанэ написал в соцсети Х в воскресенье, 8 сентября.
Нарушение воздушного пространства Румынии
Джоанэ отметил, что нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО является потенциально опасным. Однако в Альянсе не признали появление российских беспилотников в небе над Румынией преднамеренным нападением.
"Хотя у нас нет информации, которая бы указывала на преднамеренное нападение России на союзников Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", — отметил заместитель генсека НАТО.
Напомним, ночью 8 сентября группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. В связи с активностью вражеских беспилотников соседняя страна поднимала авиацию в небо.
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