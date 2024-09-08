Російські дрони порушили повітряний простір Румунії

Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Уночі група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. У зв'язку з активністю ворожих безпілотників сусідня країна підіймала в небо авіацію.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії

Повідомляється, що під час російської нічної атаки дронами кілька ворожих безпілотників порушили повітряний простір Румунії. Близько 02:36 ночі Повітряні сили опублікували інформацію про активність групи "Шахедів" на напрямку Вилкового Одеської області, вже о 02:49, за їхніми даними, вони залетіли до сусідньої країни.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", — зазначили у Повітряних силах.

Допис ПС. Фото: скриншот

Румунські військові підіймали авіацію, коли російські БпЛА перетнули їх повітряний простір, але ціль не збивали. У Повітряних силах зазначали, що російські дрони фіксувалися у районі Сабангії та поблизу міста Бабадаг.

З Румунії дрони повернулися у повітряний простір України, щоб атакувати Одещину.