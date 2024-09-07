Траса Воронеж – Луганськ перекрита через масштабну детонацію боєприпасив

Детонація боєприпасів у Воронезькій області. Фото: скриншот

У Росії перекрили 50 кілометрів траси Воронеж—Луганськ через детонацію вибухонебезпечних предметів. У кількох населених пунктах запровадили надзвичайний стан.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв в Telegram у суботу, 7 вересня.

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Що відомо про ситуацію

Через атаку безпілотників СБУ на склад з боєприпасами у Воронезькій області почалася детонація, яка триває цілий день.

Російська влада вирішила повністю перекрити рух автотранспорту з 51-го до 105-го кілометра автодороги Воронеж — Луганськ.

"Триває горіння сухої рослинності. Її гасіння ускладнює детонація, що триває, але необхідне угруповання сил і засобів сформовано", — зазначив російський чиновник.

Гусєв додав, що із прилеглих до місця події населених пунктів евакуйовано кілька сотень людей.

За його словами, у трьох населених пунктах району діє режим надзвичайної ситуації.