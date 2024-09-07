Трасса Воронеж – Луганск перекрыта из-за масштабной детонации боеприпасов

Детонация боеприпасов в Воронежской области. Фото: скриншот

В России перекрыли 50 километров трассы Воронеж—Луганск из-за детонации взрывоопасных предметов. В нескольких населенных пунктах было введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Что известно о ситуации

Из-за атаки беспилотников СБУ на склад с боеприпасами в Воронежской области началась детонация, которая длится целый день.

Российские власти решили полностью перекрыть движение автотранспорта с 51-го до 105-го километра автодороги Воронеж — Луганск.

"Продолжается горение сухой растительности. Ее тушение осложняет продолжающаяся детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована", — отметил российский чиновник.

Гусев добавил, что из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуированы несколько сотен человек.

По его словам, в трех населенных пунктах района действует режим чрезвычайной ситуации.