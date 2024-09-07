Атака на склад в Воронежской области – СБУ заявила об операции

Пожар на складе. Фото: скриншот с видео

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на субботу, 7 сентября, совершили атаку на склад с боеприпасами в Воронежской области. В результате этого местные власти проводят срочную эвакуацию жителей.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.

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Ночью россияне "недосчитались" большого склада с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатское Воронежской области. Известно, что этот склад они активно использовали для перебрасывания техники в Украину.

"На данный момент на объекте зафиксированы четыре очага мощного пожара и непрерывная детонация боеприпасов, которая продолжается до сих пор", — отметили в сообщении.

В настоящее время местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов. А в спецслужбе заявили, что СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в близлежащих Украине российских областях.

"Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, работающие на войну в Украине, являются законными целями", — подчеркнули там.