Атака на склад в Воронежской области – СБУ заявила об операции

СБУ ночью провела операцию по уничтожению склада с боеприпасами в Воронежской области
Дроны Службы безопасности Украины в ночь на субботу, 7 сентября, совершили атаку на склад с боеприпасами в Воронежской области. В результате этого местные власти проводят срочную эвакуацию жителей.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.
Атака на склад БК в Воронежской области
Ночью россияне "недосчитались" большого склада с боеприпасами и техникой в населенном пункте Солдатское Воронежской области. Известно, что этот склад они активно использовали для перебрасывания техники в Украину.
"На данный момент на объекте зафиксированы четыре очага мощного пожара и непрерывная детонация боеприпасов, которая продолжается до сих пор", — отметили в сообщении.
В настоящее время местные власти проводят срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов. А в спецслужбе заявили, что СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в близлежащих Украине российских областях.
"Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, работающие на войну в Украине, являются законными целями", — подчеркнули там.
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