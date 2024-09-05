Морські дрони атакували Новоросійськ — місцеві поскаржилися на вибухи

Вибухи в Новоросійську. Фото: скриншот із відео

Вранці 5 вересня місцеві жителі Новоросійська у Росії почули вибухи та стрілянину у місті. Повідомляється про ймовірну атаку морських дронів.

Про це повідомляють у росЗМІ.

Читайте також:

Атака морських дронів на Новоросійськ

Вранці 5 вересня у Новоросійську місцеві жителі повідомили про серію вибухів. Зазначається про нібито відбиття атаки морських дронів.

За даними російських ЗМІ, у місті було чути стрілянину. Місцева влада у свою чергу закликала жителів першої берегової лінії не виходити на вулицю.

"Сховайтеся в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон із суцільними стінами", – написав міський голова Новоросійська Андрій Кравченко.

Також місцеві пабліки поширюють інформацію про те, що пляжну зону та ділянку набережної наразі закрили для відвідувань. Це відбулося у зв'язку із роботою саперів.