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У Новоросійську поскаржилися на атаку морських дронів

5 вересня 2024 07:49
Валерія Барановська - редактор
Морські дрони атакували Новоросійськ — місцеві поскаржилися на вибухи
Вибухи в Новоросійську. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

Вранці 5 вересня місцеві жителі Новоросійська у Росії почули вибухи та стрілянину у місті. Повідомляється про ймовірну атаку морських дронів.

Про це повідомляють у росЗМІ.

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Вранці 5 вересня у Новоросійську місцеві жителі повідомили про серію вибухів. Зазначається про нібито відбиття атаки морських дронів.

За даними російських ЗМІ, у місті було чути стрілянину. Місцева влада у свою чергу закликала жителів першої берегової лінії не виходити на вулицю.

"Сховайтеся в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон із суцільними стінами", – написав міський голова Новоросійська Андрій Кравченко.

Також місцеві пабліки поширюють інформацію про те, що пляжну зону та ділянку набережної наразі закрили для відвідувань. Це відбулося у зв'язку із роботою саперів.

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