Морские дроны атаковали Новороссийск — местные пожаловались на взрывы

В Новороссийске пожаловались на атаку морских дронов
Утром 5 сентября местные жители Новороссийска в России услышали взрывы и стрельбу в городе. Сообщается о возможной атаке морских дронов.
Об этом сообщают в РосСМИ.
Атака морских дронов на Новороссийск
Утром 5 сентября в Новороссийске местные жители сообщили о серии взрывов. Отмечается о якобы отражении атаки морских дронов.
По данным российских СМИ, в городе была слышна стрельба. Местные власти в свою очередь призвали жителей первой береговой линии не выходить на улицу.
"Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами", — написал городской голова Новороссийска Андрей Кравченко.
Также местные паблики распространяют информацию о том, что пляжную зону и участок набережной закрыли для посещений. Это произошло в связи с работой саперов.
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