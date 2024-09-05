Морские дроны атаковали Новороссийск — местные пожаловались на взрывы

Взрывы в Новороссийске. Фото: скриншот с видео

Утром 5 сентября местные жители Новороссийска в России услышали взрывы и стрельбу в городе. Сообщается о возможной атаке морских дронов.

Об этом сообщают в РосСМИ.

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Утром 5 сентября в Новороссийске местные жители сообщили о серии взрывов. Отмечается о якобы отражении атаки морских дронов.

По данным российских СМИ, в городе была слышна стрельба. Местные власти в свою очередь призвали жителей первой береговой линии не выходить на улицу.

"Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами", — написал городской голова Новороссийска Андрей Кравченко.

Также местные паблики распространяют информацию о том, что пляжную зону и участок набережной закрыли для посещений. Это произошло в связи с работой саперов.