Термитная смесь из дронов ВСУ способна выжигать все вокруг и прожигает даже железо

Результат атаки вражеских позиций с помощью дрона "Дракон". Фото: 108-я отдельная бригада ТРО

Бойцы ВСУ начали в полном смысле этого слова выжигать российских оккупантов из лесопосадок с помощью модернизированных FPV-дронов. В 108-й отдельной бригаде ТРО научились распылять над врагом специальную смесь, выжигающую все вокруг с температурой 2500 градусов.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

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В горящую смесь входят гранулы оксида железа и алюминия. В принципе, рецепт давно известен, но на фронте еще не применялся.

Украинские военные еще в конце прошлого года задумались о том, как можно использовать термитную смесь вместе с беспилотниками. В результате они смогли пристроить к стандартному FPV-дрону 500 граммов термитной смеси.

Химическая реакция запускается дистанционно незадолго до цели. Температура горения термита составляет 2500 ℃, что гарантированно прожигает даже железо.