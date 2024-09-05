Термитная смесь из дронов ВСУ способна выжигать все вокруг и прожигает даже железо

У ВСУ появились собственные "Драконы" — огневые дроны выжигают оккупантов из лесопосадок
Бойцы ВСУ начали в полном смысле этого слова выжигать российских оккупантов из лесопосадок с помощью модернизированных FPV-дронов. В 108-й отдельной бригаде ТРО научились распылять над врагом специальную смесь, выжигающую все вокруг с температурой 2500 градусов.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Как работают огнеметные дроны "Драконы"
В горящую смесь входят гранулы оксида железа и алюминия. В принципе, рецепт давно известен, но на фронте еще не применялся.
Украинские военные еще в конце прошлого года задумались о том, как можно использовать термитную смесь вместе с беспилотниками. В результате они смогли пристроить к стандартному FPV-дрону 500 граммов термитной смеси.
Химическая реакция запускается дистанционно незадолго до цели. Температура горения термита составляет 2500 ℃, что гарантированно прожигает даже железо.
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