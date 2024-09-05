Термітна суміш з дронів ЗСУ здатна випалювати все навколо та пропалює навіть залізо

У ЗСУ з'явились власні "Дракони" — вогневі дрони випалюють окупантів з лісосмуг
Бійці ЗСУ почали в повному сенсі цього слова випалювати російських окупантів з лісосмуг за допомогою модернізованих FPV-дронів. У 108-й окремій бригаді ТРО навчились розсипати над ворогом спеціальну суміш, що випалює все навкруги з температурою 2500 градусів.
Про це пише німецьке видання Bild.
Як працюють вогнеметні дрони "Дракони"
В палючу суміш входять гранули оксиду заліза й алюмінію. В принципі, рецепт давно відомий, але на фронті ще не застосовувався.
Українські військові ще наприкінці минулого року замислилися над тим, як можна використовувати термітну суміш разом із безпілотниками. У результаті вони змогли прилаштувати до стандартного FPV-дрона 500 грамів термітної суміші.
Хімічна реакція запускається дистанційно незадовго до цілі. Температура горіння терміту становить 2500 ℃, що гарантовано пропалює навіть залізо.
Читайте Новини.LIVE!