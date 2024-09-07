Атака на склад у Воронезькій області - СБУ заявила про операцію

Пожежа на складі. Фото: скриншот з відео

Дрони Служби безпеки України у ніч проти суботи, 7 вересня, здійснили атаку на склад з боєприпасами у Воронезькій області. Внаслідок цього місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ.

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Вночі росіяни "недорахувалися" великого складу з боєприпасами та технікою у населеному пункті Солдатське Воронезької області. Відомо, що цей склад вони активно використовували для перекидання техніки в Україну.

"На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі", — зазначили в повідомленні.

Наразі місцева влада проводить термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. А в спецслужбі заявили, що СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України російських областях.

"Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, — є законними цілями", — наголосили там.