Русские дроны нарушили воздушное пространство Румынии.

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com

Ночью группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии. В связи с активностью вражеских беспилотников соседняя страна поднимала в небо авиацию.

Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии.

Сообщается, что во время российской ночной атаки дронами несколько вражеских беспилотников нарушили воздушное пространство Румынии. Около 02:36 ночи Воздушные силы опубликовали информацию об активности группы "Шахедов" в направлении Вилкового Одесской области, уже в 02:49, по их данным, они залетели в соседнюю страну.

"Группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии", — отметили в Воздушных силах.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Румынские военные поднимали авиацию, когда российские БпЛА пересекли их воздушное пространство, но цель не сбивали. В Воздушных силах отмечалось, что русские дроны фиксировались в районе Сабангии и вблизи города Бабадаг.

Из Румынии дроны вернулись в воздушное пространство Украины, чтобы атаковать Одесскую область.