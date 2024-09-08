Российский БпЛА залетел в Румынию — как отреагировали в стране

БпЛА "Шахед". Фото иллюстративное: vsn.ua

В Румынии отреагировали на нарушение воздушного пространства страны российским беспилотником в ночь на 8 сентября. В румынском Министерстве обороны заявили, что "решительно осуждают атаки РФ на Украину".

Об этом сообщили в Минобороны Румынии в воскресенье, 8 сентября.

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В Румынии ищут российский беспилотник

Сейчас в Румынии ищут, где мог упасть российский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны ночью.

По данным пресс-службы Министерства обороны Румынии, жители в уездах Тулча и Констанца получили оповещение с предупреждением RO-Alert в 2:20 и 2:38.

Как сообщили в ведомстве, два самолета F-16 Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. Система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, который вошел в воздушное пространство Румынии и покинул территорию в сторону Украины.

Реакция Минобороны Румынии

"Из имеющихся в настоящее время данных, есть вероятность существования зоны поражения на территории страны, в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными средствами и наземными группами проводят разведку в этом районе", — отмечают в Минобороны.

Главное управление военной разведки Румынии информировало союзнические структуры о ситуации, сложившейся в результате обстрелов.



"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими международному праву", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 8 сентября группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. В связи с активностью вражеских беспилотников соседняя страна поднимала авиацию в небо.

Также мы писали, что целью атаки российских дронов 8 сентября стала портовая инфраструктура Одесской области, расположенная возле границы с Румынией.