Российский БпЛА залетел в Румынию — как отреагировали в стране

В Минобороны Румынии отреагировали на нарушение границы российским беспилотником
В Румынии отреагировали на нарушение воздушного пространства страны российским беспилотником в ночь на 8 сентября. В румынском Министерстве обороны заявили, что "решительно осуждают атаки РФ на Украину".
Об этом сообщили в Минобороны Румынии в воскресенье, 8 сентября.
В Румынии ищут российский беспилотник
Сейчас в Румынии ищут, где мог упасть российский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны ночью.
По данным пресс-службы Министерства обороны Румынии, жители в уездах Тулча и Констанца получили оповещение с предупреждением RO-Alert в 2:20 и 2:38.
Как сообщили в ведомстве, два самолета F-16 Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. Система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, который вошел в воздушное пространство Румынии и покинул территорию в сторону Украины.
Реакция Минобороны Румынии
"Из имеющихся в настоящее время данных, есть вероятность существования зоны поражения на территории страны, в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными средствами и наземными группами проводят разведку в этом районе", — отмечают в Минобороны.
Главное управление военной разведки Румынии информировало союзнические структуры о ситуации, сложившейся в результате обстрелов.
"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими международному праву", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 8 сентября группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. В связи с активностью вражеских беспилотников соседняя страна поднимала авиацию в небо.
Также мы писали, что целью атаки российских дронов 8 сентября стала портовая инфраструктура Одесской области, расположенная возле границы с Румынией.
Читайте Новини.LIVE!