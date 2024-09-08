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У Міноборони Румунії відреагували на порушення кордону російським безпілотником

8 вересня 2024 17:13
Галина Шподарева - редактор
Російський БпЛА залетів до Румунії — як відреагували в країні
БпЛА "Шахед". Фото ілюстративне: vsn.ua
Галина Шподарева - редактор

У Румунії відреагували на порушення повітряного простору країни російським безпілотником вночі 8 вересня. У румунському Міністерстві оборони заявили, що "рішуче засуджують атаки РФ на  Україну". 

Про це повідомили в Міноборони Румунії у неділю, 8 вересня. 

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В Румунії шукають російський безпілотник

Зараз в Румунії шукають, де міг впасти російський безпілотник, який порушив повітряний простір країни вночі. 

За даними пресслужби Міністерства оборони Румунії, жителі в повітах Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням RO-Alert о 02:20 та 02:38.

Як повідомили у відомстві, два літаки F-16 Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та покинув територію в бік України.

Реакція Міноборони Румунії

"З наявних на цей час даних, є ймовірність існування зони ураження на території країни, в безлюдній місцевості, в околицях міста Періправа. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з ранку, з повітряними засобами та наземними групами проводять розвідку в цьому районі", — зазначають у Міноборони.

Головне управління військової розвідки Румунії інформувало союзницькі структури про ситуацію, що склалася в результаті обстрілів.
 
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать міжнародному праву", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 8 вересня група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. У зв'язку з активністю ворожих безпілотників сусідня країна підіймала в небо авіацію.

Також ми писали, що ціллю атаки російських дронів 8 вересня стала портова інфраструктура Одещини, розташована біля кордону з Румунією. 

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