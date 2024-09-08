НАТО засудило порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прокоментувала порушення повітряного простору Румунії російським безпілотником. Він висловив засудження.

Про це Мірча Джоане написав у соцмережі Х у неділю, 8 вересня.

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Джоане зазначив, що порушення повітряного простору країни-члена НАТО є потенційно небезпечним. Однак в Альянсі не визнали появу російських безпілотників у небі над Румунією навмисним нападом.

"Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", — зазначив заступник генсека НАТО.

Допис Джоане. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі 8 вересня група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. У зв'язку з активністю ворожих безпілотників сусідня країна підіймала в небо авіацію.