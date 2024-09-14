Война в Украине — Столтенберг подверг критике действия НАТО в начале российского вторжения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году. Прекращение войны может быть достигнуто только за столом переговоров.

Об этом сообщило издание FAS.

Читайте также:

Столтенберг о действиях НАТО по войне в Украине

Столтенберг заявил, что Альянс мог бы сделать больше для предотвращения полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В частности, он отметил, что своевременная поставка военного вооружения Украине до начала войны могла бы сдержать агрессора, но опасения эскалации с Россией сдерживали НАТО от оказания помощи.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны — тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", — отметил Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что прекращение войны в Украине можно добиться только за столом переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", — отметил Столтенберг.