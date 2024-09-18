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Румыния призывает НАТО к действиям после вторжения российских БпЛА на территорию Альянса

18 сентября 2024 19:42
Валерия Барановская - редактор
Румыния призывает НАТО к действиям по вторжению беспилотников РФ в их воздушное пространство
Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр. Фото: x.com/AngelTilvar
Валерия Барановская - редактор

В последний год на территорию Румынии неоднократно попадали российские беспилотники и их уламки. Страна призвала НАТО к решительным действиям.

Об этом сообщило издание Reuters в среду, 18 сентября.

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Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр заявил, что НАТО должно принять "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, когда российские беспилотники попадали в воздушное пространство Альянса.

"Именно поэтому необходим надежный, скоординированный ответ на уровне союзников, а также скорейшее внедрение ротационной противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны", — отметил Тылвэр.

Сообщается, что страны восточного фланга НАТО обеспокоены деятельностью России в Черноморском регионе.

"Страны "Бухарестской девятки" глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности на восточном фланге НАТО", — отметил министр обороны Румынии.

Министр отметил необходимость внедрения ротационной системы противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны для обеспечения безопасности.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский добавил, что вопрос уничтожения беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, будет обсуждаться на следующем заседании министров обороны Альянса в октябре.

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