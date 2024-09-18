Румыния призывает НАТО к действиям по вторжению беспилотников РФ в их воздушное пространство

Румыния призывает НАТО к действиям после вторжения российских БпЛА на территорию Альянса
В последний год на территорию Румынии неоднократно попадали российские беспилотники и их уламки. Страна призвала НАТО к решительным действиям.
Об этом сообщило издание Reuters в среду, 18 сентября.
Румыния отреагировала на вхождение беспилотников РФ в их воздушное пространство
Министр обороны Румынии Ангел Тылвэр заявил, что НАТО должно принять "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, когда российские беспилотники попадали в воздушное пространство Альянса.
"Именно поэтому необходим надежный, скоординированный ответ на уровне союзников, а также скорейшее внедрение ротационной противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны", — отметил Тылвэр.
Сообщается, что страны восточного фланга НАТО обеспокоены деятельностью России в Черноморском регионе.
"Страны "Бухарестской девятки" глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности на восточном фланге НАТО", — отметил министр обороны Румынии.
Министр отметил необходимость внедрения ротационной системы противовоздушной обороны и комплексной модели противоракетной обороны для обеспечения безопасности.
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский добавил, что вопрос уничтожения беспилотников, нарушающих воздушное пространство НАТО, будет обсуждаться на следующем заседании министров обороны Альянса в октябре.
Читайте Новини.LIVE!