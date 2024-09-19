Удари по Росії — США назвали умови для далекобійних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Адміністрація Байдена все ще не ухвалила рішення, щоб надати Україні дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії. Офіційні особи США стверджують, що вони прагнуть отримати детальнішу інформацію про те, як Київ використовуватиме зброю та як вона підходить у ширшу стратегію війни.

Про це повідомляє агентство AP.

Читайте також:

Що кажуть у США щодо далекобійних ударів по Росії

У матеріалі зазначається, що офіційні особи США заявили, що вони попросили Україну чіткіше сформулювати свої бойові цілі, оскільки президент Джо Байден готується зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.

Представники адміністрації стурбовані тим, що послаблення обмежень на використання зброї матиме обмежений вплив і пов’язане з великим ризиком. У матеріалі йдеться, що минулого тижня російський диктатор Володимир Путін попередив, що Росія буде "воювати" зі Сполученими Штатами та їх союзниками по НАТО, якщо вони дозволять Україні використовувати зброю великої дальності.

"Посадові особи з питань оборони США неодноразово стверджували, що кількість ракет великої дальності обмежена і що Україна вже використовує власні безпілотники дальньої дії, щоб вражати цілі, розташовані на території Росії. Про цю здатність свідчить нічний удар українського безпілотника, який вразив великий військовий склад, спричинивши величезну пожежу в місті за 500 кілометрів від кордону", — пише АР.