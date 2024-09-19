Індія постачає Україні боєприпаси таємно від Росії

Завантаження зброї. Фото ілюстративне: Flickr

Україна отримувала боєприпаси, які виготовляли індійські виробники зброї. Їх закуповували європейські країни, які потім перенаправлялись в Україну.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 19 вересня з посиланням на низку власних джерел.

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Європейські країни закуповували артилерійські снаряди в індійських виробників зброї та перенаправляли їх в Україну. Своєю чергою в Індії ніяк не втрутились в дану ситуацію попри погрози та попередження з боку Кремля. Джерела та митні дані, з якими ознайомились журналісти Reuters свідчать, що така прихован передача боєприпасів до України тривала понад рік.

Відомо, що Кремль обговорював це питання з Індією двічі за рік — під час липневої зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з індійським колегою, а ще раніше, у січні, речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив на пресконференції, що Індія не надсилала і не продавала артилерійські снаряди Україні.

Джерела в індійському уряді та оборонній промисловості розповіли, що делі насправді виробляє дуже малу кількість боєприпасів, які використовує Україна. Один з чиновників заявив, що їх частка становить менше 1% від загального обсягу зброї, який імпортувала Україна з початку війни. Зокрема, закупівлею індійських боєприпасів для України нібито займалась Італія та Чехія, втім в МЗС відмовились надати коментарі журналістам з цього приводу.

Індія бачить потенціал для власного ВПК

Індія укріплює оборонну та дипломатичну співпрацю з Вашингтоном на тлі зміцнення політики Китаю, але має тісні стосунки й з Росією, від якої імпортує велику частку зброї.

Загалом Делі є найбільшим світовим імпортером зброї. Джерела повідомили, що уряд Індії бачить у тривалій війні в Європі можливість розвивати свій сектор експорту озброєнь.

За два роки до вторгнення в лютому 2022 року три найбільші індійські виробники боєприпасів Yantra, Munitions India і Kalyani Strategic Systems експортували компоненти боєприпасів лише на 2,8 мільйона доларів США до Італії та Чехії, а також Іспанії та Словенії, де оборонні підрядники інвестували значні кошти в ланцюги поставок до України. А вже з лютого 2022 року до липня 2024 року ця цифра різко зросла до 135,25 мільйона доларів, включно з готовими боєприпасами, які Індія почала експортувати до цих чотирьох країн.