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Відвідав всі країни світу — турист назвав найкраще та найгірше місце на планеті

13 вересня 2024 11:23
Катерина Османська - Редактор
Інді Нельсон відвідав всі країни світу — яке місце йому сподобалося найбільше
Турист Інді Нельсон. Фото: Guinness World Records
Катерина Османська - Редактор

Американський турист Інді Нельсон відвідав всі країни світу та потрапив до Книги рекордів Гіннесса за найбільшу кількість польотів авіалініями. Свою навколосвітню подорож він здійснив лише за 18 місяців у 22 роки.

Про це повідомляє Guinness World Records

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У матеріалі зазначається, що мандрівник літав найбільшою кількістю авіаліній — 170, тому потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Як відомо, Нельсон вирішив відвідати всі країни світу, коли перебував у Північній Кореї. Йому було лише 22 роки. Після закінчення коледжу він взяв позику для своїх подорожей у розмірі 80 тисяч доларів.  

За словами самого туриста, цей тревел-досвід був дуже позитивним і відвідувати різні місця світу було цікаво, а місцями навіть небезпечно. Він поділився, що за весь час його чотири рази затримували за підозрою у шпигунстві. Це відбулося в Ірані, Лівії, Папуа-Новій Гвінеї та Росії. 

Коментуючи свій досвід навколосвітнього мандрівника, Нельсон розповів, що найбільше йому сподобалася Камбоджа. За його словами, вона виявилася просто чудовою. Водночас найбільше йому не сподобалося на Коморських островах. 

"Поїдьте на три місяці до Індії, Камбоджі чи Центральної Азії. Це змінює ваш фундамент, змінює те, ким ви є, змінює ваш погляд на світ", — порадив Інді Нельсон. 

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