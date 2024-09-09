Індія відправляє радника з нацбезпеки до Москви

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Доваль. Фото: Reuters

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Доваль відвідає Москву цього тижня. Він планує обговорити можливості завершення війни в Україні.

Про це повідомив індійський телеканал NDTV у понеділок, 9 вересня.

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За наданою інформацією, це рішення стало результатом нещодавніх візитів прем'єр-міністра Нарендри Моді до Росії та України, де він зустрівся з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Після візиту до України та зустрічі з Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Моді 27 серпня провів телефонну розмову з президентом Путіним. Російське посольство підтвердило, що Моді поінформував Путіна про результати свого візиту до Києва та підкреслив намір Індії сприяти мирному врегулюванню конфлікту шляхом дипломатичних зусиль.

Джерела повідомляють, що в рамках цієї розмови було ухвалено рішення про відправлення Аджита Доваля до Москви для проведення переговорів щодо миру. Деталі його візиту наразі не оприлюднені.