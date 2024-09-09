Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні arrow

Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні

9 вересня 2024 20:10
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Індія відправляє радника з нацбезпеки до Москви
Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Доваль. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Доваль відвідає Москву цього тижня. Він планує обговорити можливості завершення війни в Україні.

Про це повідомив індійський телеканал NDTV у понеділок, 9 вересня.

Читайте також:

Індія відправляє радника з нацбезпеки до Москви

За наданою інформацією, це рішення стало результатом нещодавніх візитів прем'єр-міністра Нарендри Моді до Росії та України, де він зустрівся з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Після візиту до України та зустрічі з Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Моді 27 серпня провів телефонну розмову з президентом Путіним. Російське посольство підтвердило, що Моді поінформував Путіна про результати свого візиту до Києва та підкреслив намір Індії сприяти мирному врегулюванню конфлікту шляхом дипломатичних зусиль.

Джерела повідомляють, що в рамках цієї розмови було ухвалено рішення про відправлення Аджита Доваля до Москви для проведення переговорів щодо миру. Деталі його візиту наразі не оприлюднені.

Також важливі новини дня по темі:

росія війна Індія Україна війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

20:50 Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОВА

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

20:25 Дощів і гроз стане більше — синоптики повідомили, які випробування чекатимуть українців завтра

20:10 Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні

20:00 ВЛК під час відстрочки — коли це законно

21:13 На Львівщині командир нарахував дружині 350 тисяч премії — яке покарання визначив суд

21:04 Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

21:02 У Львові знайшли нетверезого водія, який став винуватцем ДТП і втік

20:55 Apple представила новий смарт-годинник Watch Series 10 — які функції

20:50 Україна обрала фільм на кінопремію Оскар-2025

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Зеленський призначив нового очільника Закарпатської ОВА

20:25 Дощів і гроз стане більше — синоптики повідомили, які випробування чекатимуть українців завтра

20:10 Індія відправляє свого представника до Москви, щоб обговорити шляхи закінчення війни в Україні

20:00 ВЛК під час відстрочки — коли це законно

19:55 У ЄС заявили про наявність даних щодо постачання Іраном балістичних ракет у РФ

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

Text

13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Text

13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

Text

12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

Text

12:01 Експерт пояснив, чому Україна не розглядає Курську область у своєму складі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже