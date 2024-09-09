Советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль. Фото: Reuters

Советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль посетит Москву на этой неделе. Он намерен обсудить возможности завершения войны в Украине.

Об этом сообщил индийский телеканал NDTV в понедельник, 9 сентября.

Читайте также:

Индия отправляет советника по нацбезопасности в Москву

По предоставленной информации, это решение явилось результатом недавних визитов премьер-министра Нарендры Моди в Россию и Украину, где он встретился с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

После визита в Украину и встречи с Владимиром Зеленским премьер-министр Моди 27 августа провел телефонный разговор с президентом Путиным. Российское посольство подтвердило, что Моди проинформировал Путина о результатах своего визита в Киев и подчеркнул намерение Индии способствовать мирному разрешению конфликта путем дипломатических усилий.

Источники сообщают, что в рамках этого разговора было принято решение об отправке Аджита Доваля в Москву для проведения переговоров по миру. Детали его визита пока не обнародованы.