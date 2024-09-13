Инди Нельсон посетил все страны мира — какое место ему понравилось больше всего

Турист Инди Нельсон. Фото: Guinness World Records

Американский турист Инди Нельсон посетил все страны мира и попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество полетов авиалиниями. Свое кругосветное путешествие он совершил всего за 18 месяцев в 22 года.

Об этом сообщает Guinness World Records.

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В материале отмечается, что путешественник летал наибольшим количеством авиалиний — 170, поэтому попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Как известно, Нельсон решил посетить все страны мира, находясь в Северной Корее. Ему было всего 22 года. После окончания колледжа, он взял ссуду для своих путешествий в размере 80 тысяч долларов.

По словам самого туриста, этот тревел-опыт был очень положительным и посещать разные места мира было интересно, а местами даже опасно. Он поделился, что за все время его четыре раза задерживали по подозрению в шпионаже. Это произошло в Иране, Ливии, Папуа-Новой Гвинее и России.

Комментируя свой опыт кругосветного путешественника, Нельсон рассказал, что больше всего ему понравилась Камбоджа. По его словам, она оказалась просто великолепной. В то же время больше всего ему не понравилось на Коморских островах.

"Поезжайте на три месяца в Индию, Камбоджу или Центральную Азию. Это меняет ваш фундамент, меняет то, кем вы являетесь, меняет ваш взгляд на мир", — посоветовал Инди Нельсон.