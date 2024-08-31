В России на Камчатке пропал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8. Фото иллюстративное: росСМИ

В России на Камчатке исчез вертолет Ми-8. На борту находились по меньшей мере три человека.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По первым сообщениям российских СМИ, инцидент произошел сегодня, в субботу, 31 августа. На борту Ми-8, как утверждали сначала, находились три человека.

"На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро". По предварительным данным, на борту три члена экипажа", — говорится в сообщении.

На поиски вертолета уже отправился еще один борт авиакомпании. К вылету подготовили дополнительный вертолет Ми-8, а также ожидает группа спасателей. Судьба экипажа, причина исчезновения и местонахождение пропавшего борта неизвестны.

Сообщения российских СМИ об исчезновении Ми-8. Фото: скриншот

На борту были туристы

Позже в соцсетях распространилась информация от Росавиации, где заявили, что на борту пропавшего Ми-8 могло быть 19 туристов и три члена экипажа.

Сообщения об исчезновении Ми-8. Фото: скриншот

Там добавили, что вертолет исчез с радаров, когда пролетал в районе вулкана "Вачкажец", откуда он должен был забрать 19 туристов. Уже в 07:00 по московскому времени вертолет перестал выходить на связь. Пока неизвестно, успели ли туристы сесть на вертолет.