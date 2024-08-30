Сбиение в Украине самолета F-16 - Пентагон отказывается комментировать авиакатастрофу

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Фото: Department of Defense США.

В Пентагоне отреагировали на сбивание в Украине самолета F-16. Там заявили, что Соединенные штаты Америки не получали запросов со стороны Украины в расследовании инцидента.

Об этом заявила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, как сообщила пресс-служба Министерства обороны США 29 августа.

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Сабрина Сингх заявила, что знает о ситуации по сбитию в Украине самолета F-16, однако Украина не предоставляла запросы на помощь по расследованию авиакатастрофы. Она отказалась комментировать вопрос о версии о вероятном случайном уничтожении истребителя украинскими ПВО и добавила, что такую информацию должны комментировать в Украине.

""Опять же, я не могу подтвердить — я видела отчеты, но не могу их подтвердить. Я не имею сейчас такого уровня осведомленности относительно достоверности. Итак, если этот пилот погиб, и он был сбит дружественным огнем, я просто не могу об этом говорить. Это то, о чем украинцы должны были бы говорить сами. Соединенные Штаты не были приглашены к участию в каком-либо расследовании этого инцидента. Наша роль здесь заключается в том, что мы продолжаем тренировать и оснащать украинских пилотов, которые приезжают сюда на учения", — сказала Сингх

Вместе с тем, чиновница отказалась отвечать на вопросы относительно количества самолетов F-16 американского производства, которые уже базируются Украине и сколько еще в планах отправки.

"Я не буду вдаваться в детали по количеству F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны", — добавила она.

Несмотря на это, Сабрина Сингх отметила успехи украинских пилотов на учениях для F-16.

"Я скажу, что в широком смысле боевая авиация невероятно сложна. И мы очень гордимся тем, что учим некоторых пилотов здесь, в Соединенных Штатах, и не только здесь, но наши партнеры и союзники через UDCG также учат украинских пилотов на F-16. И каждый день, когда они летают на этих самолетах, эти смелые мужчины и женщины поднимаются туда, чтобы защищать свое небо и свою страну", — заявила чиновник.