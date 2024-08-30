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Американского экс-политика приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста

30 августа 2024 09:28
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В США приговорили к пожизненному эксполитику за убийство репортера
Экс-политик штата Невада Роберт Теллес в суде. Фото: скриншот видео CBS News
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Бывший политик из штата Невада, Роберт Теллес, приговорен к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве журналиста-расследователя, который критиковал чиновника, пока тот был на должности.

Об этом пишет BBC.

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Прокуроры в суде доказали, что 47-летний Роберт Теллес нанес смертельный удар ножом журналисту-расследователю Джеффу Герману, работавшему на Las Vegas Review-Journal. В частности, они представили присяжным доказательства ДНК, найденные под ногтями господина Германа, которые, по их словам, принадлежали Теллесу, который до сих пор не признал себя виновным и содержится в тюрьме без права внесения залога с 2022 года.

На отдельном слушании в среду, 28 августа, Теллес был приговорен к пожизненному заключению, однако он имеет право на условно-досрочное освобождение после 20-летнего заключения. Ранее экс-политик утверждал, что его подставили и он не причастен к убийству.

Убийство журналиста Джеффа Германа

Тело 69-летнего Джеффа Германа обнаружили в сентябре 2022 года у его же дома в Неваде. На его теле были следы от семи ударов ножом в шею и туловище.

Прокуроры обвинили Теллеса в убийстве Германа и заявили, что мотив у политика был из-за критики со стороны журналиста. Один из правоохранителей заявил, что Теллес имел "ненадлежащие" отношения с одним из коллег, а другие подтвердили, что экс-чиновник враждебно вел себя в офисе. Интересно, что Роберт Теллес провалил первый тур выборов на второй срок в 2022 году, после публикации журналистом нескольких материалов с критикой политика.

Полиция нашла и показала присяжным видео с нападающим на журналиста. Внимание правоохранителей привлекла большая соломенная шляпа и кроссовки. Позже эти вещи обнаружили в доме Теллеса. Вероятно, нападавший скрывался в кустах у дома журналиста перед нападением. Интересно, что у Теллеса в доме нашли изрезанные вещи, которые привлекли внимание правоохранителей на видео. Адвокаты политика утверждали, что они были подброшены, но результаты образцов ДНК поставили точку в расследовании.

Чем занимался Джефф Герман

Джефф Герман считается "ветераном репортерства" в местных СМИ. Он более 40 лет говорил про коррупционные процессы в политике и проблемы в городе. За несколько дней до гибели журналист планировал опубликовать еще одну статью о Теллесе.

Гленн Кук, исполнительный редактор журнала Las Vegas Review-Journal, опубликовал заявление:

"Джефф (Герман. — Ред.) был убит за то, что он выполнял работу, которой он очень гордился: его репортажи привлекали избранного чиновника к ответственности за плохое поведение и позволяли избирателям выбрать кого-то другого на эту должность".

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