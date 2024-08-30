В США засудили на довічне експолітика за вбивство репортера

Експолітик штату Невада Роберт Теллес у суді. Фото: скриншот відео CBS News

Колишнього політика зі штату Невада, Роберта Теллеса, засудили до довічного ув'язнення. Його визнали винним у вбивстві журналіста-розслідувача, який критикував посадовця, поки той був на посаді.

Про це пише BBC.

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Прокурори в суді довели, що 47-річний Роберт Теллес завдав смертельного удару ножем журналісту-розслідувачу Джеффу Герману, який працював на Las Vegas Review-Journal. Зокрема вони представили присяжним докази ДНК, знайдені під нігтями пана Германа, які, за їхніми словами, належали Теллесу, який досі не визнав себе винним та утримується у в'язниці без права внесення застави з 2022 року.

На окремому слуханні в середу, 28 серпня, Теллеса засудили до довічного ув'язнення, однак він має право на умовно-дострокове звільнення після 20-річного ув'язнення. Раніше експолітик стверджував, що його підставили і він непричетний до вбивства.

Вбивство журналіста Джеффа Германа

Тіло 69-річного Джеффа Германа знайшли у вересні 2022 року біля його ж будинку у Неваді. На його тілі були сліди від семи ударів ножем у шию та тулуб.

Прокурори звинуватили Теллеса у вбивстві Германа та заявили, що мотив у політика був через критику з боку журналіста. Один з правоохоронців заявив, що Теллес мав "неналежні" стосунки з одним із колег, а інші підтвердили, що експосадовець вороже поводився в офісі. Цікаво, що Роберт Теллес провалив перший тур виборів на другий термін у 2022 році після публікації журналістом кількох матеріалів з критикою політика.

Поліція знайшла та показала присяжним відео з нападником на журналіста. Увагу правоохоронців привернув великий солом'яний капелюх та кросівки. Пізніше ці речі знайшли у будинку Теллеса. Ймовірно, нападник ховався у кущах біля будинку журналіста перед нападом. Цікаво, що у Теллеса в будинку знайшли порізані речі, які привернули увагу правоохоронців на відео. Адвокати політика стверджували, що їх підкинули, але результати зразків ДНК поставили крапку у розслідуванні.

Чим займався Джефф Герман

Джефф Герман вважається "ветераном репортерства" у місцевих ЗМІ. Він понад 40 років висвтілював корупційні процеси у політиці та проблеми у місті. За кілька днів до загибелі журналіст планував опублікувати ще одну статтю про Теллеса.

Гленн Кук, виконавчий редактор журналу Las Vegas Review-Journal, опублікував заяву:

"Джеффа (Германа. — Ред.) було вбито за те, що він виконував роботу, якою він дуже пишався: його репортажі притягували обраного посадовця до відповідальності за погану поведінку та дозволяли виборцям обрати когось іншого на цю посаду".