Збиття в Україні літака F-16 — Пентагон відмовляється коментувати авіакатастрофу

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: Department of Defense USA.

У Пентагоні відреагували на збиття в Україні літака F-16. Там заявили, що Сполучені штати Америки не отримували запитів з боку України у допомозі розслідування інциденту.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, як повідомила пресслужба Міністерства оборони США 29 серпня.

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Сабріна Сінгх заявила, що знає про ситуацію щодо збиття в Україні літака F-16, проте Україна не надавала запитів на допомогу стосовно розслідування авіакатастрофи. Вона відмовилась коментувати запитання стосовно версії про ймовірне випадкове збиття винищувача українськими ППО та додала, що таку інформацію мають коментувати в Україні.

"Знову ж таки, я не можу підтвердити — я бачила звіти, але не можу їх підтвердити. Я не маю зараз такого рівня обізнаності щодо достовірності. Отже, якщо цей пілот загинув, і він був збитий дружнім вогнем, я просто не можу про це говорити. Це те, про що українці мали б говорити самі. Сполучені Штати не були запрошені до участі в будь-якому розслідуванні цього інциденту. Наша роль тут полягає в тому, що ми продовжуємо тренувати і оснащувати українських пілотів, які приїжджають сюди на навчання", — сказала Сінгх

Водночас посадовиця відмовилась відповідати на запитання стосовно кількості літаків F-16 американського виробництва, які вже базуються Україні та скільки ще у планах відправки.

"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", — додала вона.

Попри це Сабріна Сінгх відзначила успіхи українських пілотів на навчаннях для F-16.

"Я скажу, що в широкому сенсі бойова авіація неймовірно складна. І ми дуже пишаємося тим, що навчаємо деяких пілотів тут, у Сполучених Штатах, і не тільки тут, але наші партнери та союзники через UDCG також навчають українських пілотів на F-16. І кожного дня, коли вони літають на цих літаках, ці сміливі чоловіки та жінки піднімаються туди, щоб захищати своє небо та свою країну", — заявила посадовиця.