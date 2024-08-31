Вертоліт Мі-8. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Росії на Камчатці зник вертоліт Мі-8. На борту перебувало щонайменше троє людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Мі-8 зник на Камчатці

За першими повідомленнями російських ЗМІ, інцидент стався сьогодні, у суботу 31 серпня. На борту Мі-8, як стверджували спочатку, перебувало троє людей.

"На Камчатці надійшло повідомлення про те, що в пункт призначення не прибув вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Витязь-аэро". За попередніми даними, на борту три члени екіпажу", — йдеться у повідомленні.

Наразі на пошуки вертольота вже вирушив ще один борт авіакомпанії. До вильоту підготували додатковий вертоліт Мі-8, а також очікує група з рятувальників. Доля екіпажу, причина зникнення та місцеперебування зниклого борту наразі невідомі.

Повідомлення російських ЗМІ про зникнення Мі-8. Фото: скриншот

На борту були туристи

Пізніше у соцмережах поширилась інформація від Росавіації, де заявили, що на борту зниклого Мі-8 могло бути 19 туристів та три члени екіпажу.

Повідомлення про зникнення Мі-8. Фото: скриншот

Там додали, що вертоліт зник з радарів, коли пролітав у районі вулкану "Вачкажец", звідки він мав забрати 19 туристів. Вже о 07:00 за Московським часом вертоліт перестав виходити на зв'язок. Наразі невідомо, чи встигли туристи сісти на вертоліт.