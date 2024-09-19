Новый состав Совета ЕС проинформировал о приоритетах работы

Новый глава Совета ЕС Берсе назвал поддержку Украины приоритетом своей работы
Ален Берсе 18 сентября стал новым Генеральным секретарем Совета Европы. Он заявил, что первым приоритетом его политики будет поддержка Украины.
Об этом пишет УП.
Новый Генсек Евросовета
Во время обращения Берсе отметил, что Совет ЕС "сыграет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека". Он добавил, что во время пребывания на должности будет работать "без усталости, со страстью и преданностью", чтобы обеспечить свободное и демократическое будущее для каждого европейца.
Говоря о вызовах и приоритетах, новый генсек отметил, что первым среди них "есть, конечно, потребность в поддержке нашего государства-члена Украины".
"Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один", — отметил он.
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