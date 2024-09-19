Новый состав Совета ЕС проинформировал о приоритетах работы

Совета ЕС Ален Берс. Фото: Keystone/Anthony Anex

Ален Берсе 18 сентября стал новым Генеральным секретарем Совета Европы. Он заявил, что первым приоритетом его политики будет поддержка Украины.

Об этом пишет УП.

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Во время обращения Берсе отметил, что Совет ЕС "сыграет центральную роль в обеспечении равенства и достоинства каждого человека". Он добавил, что во время пребывания на должности будет работать "без усталости, со страстью и преданностью", чтобы обеспечить свободное и демократическое будущее для каждого европейца.

Говоря о вызовах и приоритетах, новый генсек отметил, что первым среди них "есть, конечно, потребность в поддержке нашего государства-члена Украины".

"Украина борется за свое демократическое будущее в условиях агрессивной войны Российской Федерации. Поддержка этой страны будет оставаться нашим приоритетом номер один", — отметил он.