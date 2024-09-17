П'ять головних висновків про призначення нових Єврокомісарів, — Politico

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Після місяців очікування та переговорів нова команда Єврокомісарів під керівництвом Урсули фон дер Ляєн була представлена у вівторок, 17 вересня. Кілька політиків з 26 членів комісії займатимуть важливі для України посади.

Про це повідомило видання Politico.

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Видання зазначило, що одна з найяскравіших заяв нової команди — чіткий сигнал Москві про те, що ЄС залишається на стороні Києва. Двоє ключових номінантів із Балтійських країн отримали важливі ролі, пов’язані з відносинами з Росією. Зокрема, литовець Андрюс Кубілюс очолить новий оборонний портфель, працюючи під керівництвом фінського віцепрезидента з питань безпеки та суверенітету Хенни Віркунен, чия країна є одним із найгучніших критиків Кремля.

П’ятирічний термін цієї Єврокомісії буде ключовим у підготовці до потенційного розширення ЄС для прийняття нових членів, зокрема України та Молдови. Комісар Словенії Марта Кос опікуватиметься питаннями розширення.

Фінансовий контроль у руках фон дер Ляєн

Politico зазначило, що один із найвпливовіших портфелів — контроль над бюджетом ЄС — отримав поляк Пьотр Серафін. Це призначення є стратегічним, адже Польща є найбільшою країною, яку очолює Європейська народна партія (політична родина фон дер Ляєн). Це також надає німецькому лідеру безпосередній контроль над фінансовими ресурсами, що є вирішальним у контексті підготовки нового семирічного плану витрат ЄС.

Неповний гендерний баланс, але прогрес є

Попри зусилля Урсули фон дер Ляєн, у її новій команді поки що немає рівного гендерного представництва. З 26 членів комісії лише 11 — жінки, включно з самою фон дер Ляєн. Проте вищий управлінський рівень, до якого входять виконавчі віцепрезиденти, має чотири жінки проти двох чоловіків. Проте затвердження складу ЄК Європарламентом ще попереду.

Економічні портфелі у країнах півдня Європи

За даними Politico, представники країн Південної Європи отримали низку важливих економічних портфелів. Зокрема, Італія відповідатиме за фонд згуртованості, Португалія — за фінансові послуги, а іспанка Тереза Рібера займатиметься контролем за конкуренцією в ЄС.

Призначення Фітто і вплив Мелоні

Видання зазначило італійський представник Раффаеле Фітто отримав роль виконавчого віцепрезидента, що стало перемогою для прем'єр-міністра Джорджії Мелоні. Це призначення викликало критику з боку лівих та ліберальних партій, проте Фітто вважається поміркованим голосом у правій коаліції Мелоні.