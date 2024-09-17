ЄС виділить 40 млрд євро для України — ЗМІ дізналися як

Засідання Європейського парламенту. Фото: Reuters

Європейський союз готується без участі Сполучених Штатів виділити Україні до 40 мільярдів євро нових кредитів до кінця року. На такий крок Брюссель йде через ризик, що Угорщина зірве план "Великої сімки" з використання заморожених російських активів для допомоги Києву.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Згідно з проєктом пропозиції ЄС виділить Україні невизначену кількість мільярдів доларів кредитів до кінця цього року.

Такий крок розширює існуючу програму допомоги. Він потребуватиме підтримки більшості, а не одностайності. Таким чином буде усунено право вето Будапешту.

Остаточна сума може становити від 20 мільярдів до 40 мільярдів євро. Вона буде встановлена Європейською комісією після консультацій з країнами-членами ЄС.