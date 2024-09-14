Санкції проти Росії — Єврокомісія анонсувала три варіанти продовження

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейська комісія запропонувала послам Євросоюзу три варіанти продовження санкцій щодо заморожених російських активів. Це має вирішальне значення для забезпечення кредиту країн Великої сімки для України на суму 50 мільярдів доларів.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 13 вересня.

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Способи продовження санкцій проти Росії

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій щодо активів центрального банку Росії на тривалий термін.

Активи, якими володіють члени G7, становлять близько 300 мільярдів доларів, причому більша частина з них знаходиться в Європі в бельгійському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Видання повідомляє, що для того, аби забезпечити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, країни Великої сімки хочуть впевнитися, що режим санкцій ЄС щодо активів РФ не буде скасовано.

"Можливі варіанти були представлені сьогодні вранці... вже обговорені зі США", — сказав один із дипломатів.

Для продовження санкцій кожні шість місяців необхідна одностайна згода всіх 27 країн-членів ЄС.

Європейська комісія запропонувала три варіанти: