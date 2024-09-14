Санкции против России — Еврокомиссия анонсировала три варианта продления

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейская комиссия предложила послам Евросоюза три варианта продления санкций по замороженным российским активам. Это имеет решающее значение для обеспечения кредита стран Большой семерки для Украины на сумму 50 миллиардов долларов.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 13 сентября.

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Способы продления санкций против России

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления санкций в отношении активов центрального банка России на длительный срок.

Активы, которыми владеют члены G7, составляют около 300 миллиардов долларов, причем большая часть из них находится в Европе в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Издание сообщает, что для того, чтобы обеспечить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, страны Большой семерки хотят удостовериться, что режим санкций ЕС в отношении активов РФ не будет отменен.

"Возможные варианты были представлены сегодня утром... уже обсуждены с США", — сказал один из дипломатов.

Для продления санкций каждые шесть месяцев необходимо единодушное согласие всех 27 стран-членов ЕС.

Европейская комиссия предложила три варианта: