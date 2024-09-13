Кличко встретился с Шольцом — обсудили санкции против РФ и дальнобойное оружие

Кличко встретился с Шольцом в Берлине — что обсудили
Мэр Киева Виталий Кличко во время своего визита в Германию встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили дальнобойное оружие и ужесточение санкций против России.
Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram.
Встреча Кличко и Шольца
"Посетили с Владимиром (Кличко. — Ред.) в Берлине мероприятие Bild 100. На которое немецкое издание и издательство Axel Springer ежегодно собирает самых влиятельных людей — политиков, представителей бизнеса, общественного сектора, культуры", — написал Кличко.
Он рассказал, что в неформальном общении также приняли участие многие немецкие чиновники, в частности:
- канцлер Германии Олаф Шольц,
- глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц,
- премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст,
- премьер Баварии Маркус Зедер,
- министр финансов Германии Кристиан Линднер,
- мэр Берлина Кай Вегнер,
- мэр Гамбурга Петер Ченчер.
По словам городского головы Киева, во время разговора с Шольцом он и Владимир Кличко подчеркнули, что "неизменная поддержка Германии крайне важна для Украины".
"Помощь, в частности, дальнобойным оружием, сегодня критически необходима! А любые уступки Путину не остановят его в дальнейших захватнических стремлениях. Уже не только в отношении Украины. И это наши партнеры должны четко понимать. Не менее важно и введение более строгого режима санкций, ликвидация лазеек, которые в нем находит Россия", — подчеркнул Кличко.
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