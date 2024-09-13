Кличко зустрівся з Шольцом — обговорили санкції проти РФ та далекобійну зброю

Олаф Шольц та Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко під час свого візиту до Німеччини зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили далекобійну зброю та посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.

Читайте також:

Зустріч Кличка та Шольца

"Відвідали з Володимиром (Кличко. — Ред.) у Берліні захід Bild 100. На який німецьке видання й видавництво Axel Springer щорічно збирає найвпливовіших людей — політиків, представників бізнесу, громадського сектору, культури", — написав Кличко.

Він розповів, що у неформальному спілкуванні також взяли участь багато німецьких чиновників, зокрема:

канцлер Німеччини Олаф Шольц,

голова фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Фрідріх Мерц,

премʼєр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст,

премʼєр Баварії Маркус Зьодер,

міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер,

мер Берліна Кай Вегнер,

мер Гамбурга Петер Ченчер.

За словами міського голови Києва, під час розмови з Шольцом він та Володимир Кличко підкреслили, що "незмінна підтримка Німеччини вкрай важлива для України".

"Допомога, зокрема, далекобійною зброєю, сьогодні критично необхідна! А будь-які поступки Путіну не зупинять його в подальших загарбницьких прагненнях. Уже не тільки щодо України.І це наші партнери повинні чітко розуміти. Не менш важливе й запровадження більш суворого режиму санкцій, ліквідація лазівок, які в ньому знаходить Росія", — наголосив Кличко.