ЕС выделит 40 млрд евро для Украины - СМИ узнали как

Заседание Европейского парламента. Фото: Reuters

Европейский союз готовится без участия Соединенных Штатов выделить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца года. На такой шаг Брюссель идет из-за риска, что Венгрия сорвет план "Большой семерки" по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Согласно проекту предложения ЕС, выделит Украине неопределенное количество миллиардов долларов кредитов до конца этого года.

Этот шаг расширяет существующую программу помощи. Он потребует поддержки большинства, а не единодушия. Таким образом, будет устранено право вето Будапешта.

Окончательная сумма может составлять от 20 млрд до 40 млрд евро. Он будет установлен Европейской комиссией после консультаций со странами-членами ЕС.