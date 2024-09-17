ЕС выделит 40 млрд евро для Украины - СМИ узнали как

ЕС планирует выделить 40 млрд евро для Украины в обход вето Венгрии — СМИ узнали как
Европейский союз готовится без участия Соединенных Штатов выделить Украине до 40 млрд евро новых кредитов до конца года. На такой шаг Брюссель идет из-за риска, что Венгрия сорвет план "Большой семерки" по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Евросоюз выделит значительную сумму Украине
Согласно проекту предложения ЕС, выделит Украине неопределенное количество миллиардов долларов кредитов до конца этого года.
Этот шаг расширяет существующую программу помощи. Он потребует поддержки большинства, а не единодушия. Таким образом, будет устранено право вето Будапешта.
Окончательная сумма может составлять от 20 млрд до 40 млрд евро. Он будет установлен Европейской комиссией после консультаций со странами-членами ЕС.
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