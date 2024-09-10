фон дер Ляєн відклала представлення нового складу Єврокомісії — Politico розкрило деталі

Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відклала представлення нового складу до наступного тижня. Зустріч відбудеться вранці 17 вересня.

Про це пише Politico у вівторок, 10 вересня.

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Відомо, що команда фон дер Ляєн повинна була призначити зустріч з лідерами різних політичних фракцій Європарламенту на 11 вересня, а потім публічно оголосити наступний склад Колегії комісарів. Однак зустріч була відкладена та відбудеться о дев'ятій ранку 17 вересня.

У матеріалі йдеться, що вчора Словенія висунула кандидатуру колишнього посла Марти Кос, яка допоможе досягти гендерно збалансованого складу Комісії. Але парламент країни все ще має схвалити цю зміну, через що оголошення відтерміновується.

"Словенський парламент висловить свою думку щодо запропонованого кандидата на посаду комісара в п'ятницю. Тільки після цього кроку висунення кандидата буде повним і офіційним", — пише видання.

Водночас анонімний представник Європарламенту вважає, що Комісія використовує "формальність процедури", аби отримати ще один тиждень для "точного налаштування" розподілу посад.

Раніше фон дер Ляєн звернулася до країн з проханням запропонувати кандидатури як чоловіків, так і жінок до її команди кількістю 26 осіб.