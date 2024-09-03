Жінки в складі Єврокомісії — Урсула фон дер Ляєн тисне на країни ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тисне на країни Європейського Союзу та закликає їх номінувати жінок до наступного складу ЄК. Вона прагне уникнути потенційного приниження, пов'язаного з представленням команди, в якій домінують чоловіки.

Про це повідомляє Politico.

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Видання зазначило, що після заяв Урсули фон дер Ляєн щодо жінок у складі Єврокомісії, двоє посадовців ЄС висловили "збентеження" та бояться ризику для інституції, яка публічно пропагує гендерну рівність і має "комісара з питань рівності", якщо президентка ЄК не дотягне до паритетного представництва.

"Така невдача, за їх словами, ризикувала затьмарити той факт, що три найважливіші посади в ЄС обійматимуть жінки: фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії, естонка Кая Каллас на посаді голови дипломатичної служби ЄС та президентка Європарламенту Роберта Метсола", — йдеться у матеріалі.

Наразі відомо, що окрім самої фон дер Ляєн, національні столиці подали дев'ять кандидатур жінок.

Водночас експерти та політики, які погоджуються з проханням фон дер Ляєн, кажуть, що її Комісія може виявитися менш колегіальною та, зрештою, менш ефективною через відсутність достатньої кількості жінок за столом.

"На жаль, рівність між жінками і чоловіками все ще розглядається як щось необов'язкове, або як щось одноразове", — сказала співробітниця з питань політики та кампаній Європейського жіночого лобі Джеромін Андольфатто.