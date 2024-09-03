Жінки в складі Єврокомісії — Урсула фон дер Ляєн тисне на країни ЄС

Урсула фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони висували жінок до складу Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тисне на країни Європейського Союзу та закликає їх номінувати жінок до наступного складу ЄК. Вона прагне уникнути потенційного приниження, пов'язаного з представленням команди, в якій домінують чоловіки.
Про це повідомляє Politico.
Позиція Урсули фон дер Ляєн щодо жінок в складі Єврокомісії
Видання зазначило, що після заяв Урсули фон дер Ляєн щодо жінок у складі Єврокомісії, двоє посадовців ЄС висловили "збентеження" та бояться ризику для інституції, яка публічно пропагує гендерну рівність і має "комісара з питань рівності", якщо президентка ЄК не дотягне до паритетного представництва.
"Така невдача, за їх словами, ризикувала затьмарити той факт, що три найважливіші посади в ЄС обійматимуть жінки: фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії, естонка Кая Каллас на посаді голови дипломатичної служби ЄС та президентка Європарламенту Роберта Метсола", — йдеться у матеріалі.
Наразі відомо, що окрім самої фон дер Ляєн, національні столиці подали дев'ять кандидатур жінок.
Водночас експерти та політики, які погоджуються з проханням фон дер Ляєн, кажуть, що її Комісія може виявитися менш колегіальною та, зрештою, менш ефективною через відсутність достатньої кількості жінок за столом.
"На жаль, рівність між жінками і чоловіками все ще розглядається як щось необов'язкове, або як щось одноразове", — сказала співробітниця з питань політики та кампаній Європейського жіночого лобі Джеромін Андольфатто.
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