Урсула фон дер Ляєн розкритикувала деяких політиків ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила жорстку критику на адресу деяких європейських політиків. Вона звинуватила їх у спробах перекласти відповідальність за війну з Росії на Україну.

Про це вона заявила на відкритті міжнародної конференції GLOBSEC, передає Politico у п'ятницю, 30 серпня.

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Хоча фон дер Ляєн не згадала конкретні імена, її коментарі були направлені, ймовірно, на Угорщину та Словаччину, які останнім часом демонструють проросійську позицію.Виступаючи на конференції, фон дер Ляєн підкреслила абсурдність подібних звинувачень.

"Вони звинувачують у війні не загарбника, а тих, кого загарбали. Не жадобу влади Путіна, а спрагу свободи України. Я хочу запитати їх: чи звинувачували б ви коли-небудь угорців у радянському вторгненні 1956 року? Чи звинувачували б ви коли-небудь чехів у радянському гніті 1968 року? Поведінка Кремля була злою та жорстокою тоді, і вона є злою та жорстокою сьогодні. Поведінка Кремля була злою та жорстокою тоді, і вона є злою та жорстокою сьогодні", — зазначила вона.

Фон дер Ляєн закликала до єдності серед європейських держав і наголосила, що зусилля союзників у підтримці України не повинні зазнавати шкоди через внутрішні суперечки.