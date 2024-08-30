Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила жесткую критику в адрес некоторых европейских политиков. Она обвинила их в попытках переложить ответственность за войну с Россией на Украину.

Об этом она заявила на открытии международной конференции GLOBSEC, передает Politico в пятницу, 30 августа.

Читайте также:

Урсула фон дер Ляен раскритиковала некоторых политиков ЕС

Хотя фон дер Ляен не упомянула конкретных имен, ее комментарии были направлены, вероятно, на Венгрию и Словакию, которые в последнее время демонстрируют пророссийскую позицию. Выступая на конференции, фон дер Ляен подчеркнула абсурдность подобных обвинений.

"Они обвиняют в войне не захватчика, а тех, кого захватили. Не жажду власти Путина, а жажду свободы Украины. Я хочу спросить их: обвиняли бы вы когда-нибудь венгров в советском вторжении 1956 года? Обвиняли бы вы когда-нибудь чехов в советском гнете 1968 года? Поведение Кремля было злым и жестоким тогда, и оно является злым и жестоким сегодня. Поведение Кремля было злым и жестоким тогда, и оно является злым и жестоким сегодня", — отметила она.

Фон дер Ляен призвала к единству среди европейских государств и подчеркнула, что усилия союзников в поддержке Украины не должны нести вреда из-за внутренних споров.