Женщины в составе Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны Европейского Союза и призывает их номинировать женщин в следующий состав ЕК. Она стремится избежать потенциального унижения, связанного с представлением команды, в которой доминируют мужчины.

Об этом сообщает Politico.

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Издание отметило, что после заявлений Урсулы фон дер Ляйен в отношении женщин в составе Еврокомиссии, двое чиновников ЕС выразили "смущение" и боятся риска для институции, которая публично пропагандирует гендерное равенство и имеет "комиссара по вопросам равенства", если президент ЕК не дотянет до паритетного представительства.

"Такая неудача, по их словам, рисковала затмить тот факт, что три важнейших должности в ЕС будут занимать женщины: фон дер Ляйен в должности президента Европейской комиссии, эстонка Кая Каллас в должности главы дипломатической службы ЕС и президент Европарламента Роберта Метсола", — говорится в материале.

Известно, что кроме самой фон дер Ляйен, национальные столицы подали девять кандидатур женщин.

В то же время эксперты и политики, которые согласны с просьбой фон дер Ляйен, говорят, что ее Комиссия может оказаться менее коллегиальной и, в конце концов, менее эффективной из-за отсутствия достаточного количества женщин за столом.

"К сожалению, равенство между женщинами и мужчинами все еще рассматривается как нечто необязательное, или как нечто одноразовое", — сказала сотрудница по вопросам политики и кампаний Европейского женского лобби Джеромин Андольфатто.