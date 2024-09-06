Єврокомісія погодила надати Україні пакет допомоги на 40 млн євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Dati Bendo

У Єврокомісії погодили надання Україні пакету допомоги на 40 млн євро. Даний пакет допомоги там назвали гуманітарним для підготовки до приходу похолодань.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X.

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Повідомлення про допомогу Україні. Фото: скриншот

"Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Незабаром температура знизиться, тому ми посилюємо гуманітарну допомогу українцям, які цього потребують. З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електроенергію, опалення та житло", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на безпеку української енергосистеми на тлі регулярних російських обстрілів звернули й у МАГАТЕ. Там прийняли рішення посилити присутність експертів в Україні через загрозу роботи АЕС, які не можуть працювати стабільно внаслідок атак окупантів по підстанціях та інших енергооб'єктах.

Також глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден незабаром оголосить про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму 250 мільйонів доларів.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до союзників Альянсу із закликом посилити допомогу Україні.