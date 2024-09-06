Еврокомиссия согласила предоставить Украине пакет помощи на 40 млн евро

Еврокомиссия выделила 40 млн евро Украине для подготовки к зиме
В Еврокомиссии согласовали предоставление Украине пакета помощи в 40 млн евро. Данный пакет помощи там был назван гуманитарным для подготовки к приходу похолоданий.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети X.
Заявление Урсулы фон дер Ляен о помощи Украине
"Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Вскоре температура снизится, поэтому мы усиливаем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. С новым пакетом в 40 миллионов евро на ремонтные работы, электроэнергию, отопление и жилье", — говорится в сообщении.
Напомним, что на безопасность украинской энергосистемы на фоне регулярных российских обстрелов обратили и в МАГАТЭ. Там приняли решение усилить присутствие экспертов в Украине из-за угрозы работы АЭС, которые не могут работать стабильно в результате атак оккупантов по подстанциям и другим энергообъектам.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден вскоре объявит о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 250 миллионов долларов.
А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к союзникам Альянса с призывом усилить помощь Украине.
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