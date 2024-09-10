фон дер Ляен отложила представление нового состава Еврокомиссии — Politico раскрыло детали

Президент ЕК Урсула фон дер Ляен. Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отложила представление нового состава на следующей неделе. Встреча состоится утром 17 сентября.

Об этом пишет Politico во вторник, 10 сентября.

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Известно, что команда фон дер Ляен должна была назначить встречу с лидерами разных политических фракций Европарламента на 11 сентября, а затем публично огласить следующий состав Коллегии комиссаров. Однако встреча была отложена и состоится в девять утра 17 сентября.

В материале говорится, что вчера Словения выдвинула кандидатуру бывшего посла Марты Кос, которая поможет добиться гендерно сбалансированного состава Комиссии. Но парламент страны все еще должен одобрить это изменение, из-за чего объявление откладывается.

"Словенский парламент выразит свое мнение по поводу предложенного кандидата на должность комиссара в пятницу. Только после этого шага выдвижение кандидата будет полным и официальным", — пишет издание.

В то же время, анонимный представитель Европарламента считает, что Комиссия использует "формальность процедуры", чтобы получить еще одну неделю для "точной настройки" распределения должностей.

Ранее фон дер Ляен обратилась в страны с просьбой предложить кандидатуры как мужчин, так и женщин в ее команду в количестве 26 человек.