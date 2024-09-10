фон дер Ляен отложила представление нового состава Еврокомиссии — Politico раскрыло детали

Фон дер Ляен отложила представление состава Еврокомиссии до следующей недели
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отложила представление нового состава на следующей неделе. Встреча состоится утром 17 сентября.
Об этом пишет Politico во вторник, 10 сентября.
Новый состав Еврокомиссии
Известно, что команда фон дер Ляен должна была назначить встречу с лидерами разных политических фракций Европарламента на 11 сентября, а затем публично огласить следующий состав Коллегии комиссаров. Однако встреча была отложена и состоится в девять утра 17 сентября.
В материале говорится, что вчера Словения выдвинула кандидатуру бывшего посла Марты Кос, которая поможет добиться гендерно сбалансированного состава Комиссии. Но парламент страны все еще должен одобрить это изменение, из-за чего объявление откладывается.
"Словенский парламент выразит свое мнение по поводу предложенного кандидата на должность комиссара в пятницу. Только после этого шага выдвижение кандидата будет полным и официальным", — пишет издание.
В то же время, анонимный представитель Европарламента считает, что Комиссия использует "формальность процедуры", чтобы получить еще одну неделю для "точной настройки" распределения должностей.
Ранее фон дер Ляен обратилась в страны с просьбой предложить кандидатуры как мужчин, так и женщин в ее команду в количестве 26 человек.
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