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Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Європейської комісії — список

17 вересня 2024 17:14
Валерія Барановська - редактор
Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Єврокомісії
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад ЄК. Декілька політиків із 26 представлених членів комісії обійматимуть ключові для України посади.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в ефірі Euronews у вівторок, 17 вересня.

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"Сьогодні я представляю свою команду на наступні п'ять років. Команду компетентних та вмотивованих жінок і чоловіків, готових працювати разом. Заради сильнішого Союзу. Заради більш безпечної Європи", — написала фон дер Ляєн на своїй сторінці у Х.

Склад Єврокомісії
Новий склад Європейської комісії. Фото:  x.com/vonderleyen

Однією з ключових постатей стане Кая Каллас із Естонії, яка була призначена Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, відзначилася своєю активною політичною, дипломатичною та військовою підтримкою України під час російської агресії та сприяла її інтеграції в ЄС і НАТО.

Відомо, що політик була оголошена в розшук російським МВС через "наругу над історичною пам'яттю та ворожість до Росії".

Андрюс Кубілюс з Литви обійме посаду Єврокомісара з питань оборони та космосу. Його основним завданням буде розвиток Європейського оборонного союзу та зміцнення промислового потенціалу оборони ЄС.

"Він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та зміцненням інвестиційного та промислового потенціалу", — заявила  президентка Європейської комісії.

Кубілюс займає активну проукраїнську позицію, публічно лобіював розширення європейської воєнної допомоги Україні та її інтеграцію до ЄС і НАТО.

Словенка Марта Кос стане Єврокомісаром з питань розширення і працюватиме над підтримкою України та допомогою країнам-кандидатам у підготовці до вступу в ЄС.

"Кос працюватиме над підтримкою України та продовженням роботи з відновлення, а також підтримкою країн-кандидатів у підготовці до їх вступу", — зазначила фон дер Ляєн.

Пьотр Серафін із Польщі займе посаду Єврокомісара з питань бюджету, боротьби з шахрайством і державного управління, а Крістоф Хансен із Люксембургу стане Єврокомісаром з питань сільського господарства та продовольства.

Також було створено нову посаду Єврокомісара з питань Середземномор’я, яку обійме Дубравка Шуїця із Хорватії. 

Зауважимо, що кандидатуру кожного з членів Єврокомісії, окрім фон дер Ляйєн, повинен також затвердити Європейський парламент.

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