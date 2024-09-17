Урсула фон дер Ляен объявила новый состав Еврокомиссии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Reuters

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила новый состав ЕК. Несколько политиков из 26 представленных членов комиссии будут занимать ключевые для Украины должности.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в эфире Euronews во вторник, 17 сентября.

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"Сегодня я представляю свою команду на следующие пять лет. Команду компетентных и мотивированных женщин и мужчин, готовых работать вместе. Ради более сильного Союза. Ради более безопасной Европы", — написала фон дер Ляен на своей странице у Х.

Новый состав Европейской комиссии. Фото: x.com/vonderleyen

Одной из ключевых фигур станет Кая Каллас из Эстонии, которая была назначена Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, отличилась своей активной политической, дипломатической и военной поддержкой Украины во время российской агрессии и способствовала ее интеграции в ЕС и НАТО.

Известно, что политик была объявлена в розыск российским МВД из-за "надругательства над исторической памятью и враждебности к России".

Андрюс Кубилюс из Литвы займет должность Еврокомиссара по вопросам обороны и космоса. Его основной задачей будет развитие Европейского оборонного союза и укрепление промышленного потенциала обороны ЕС.

"Он будет работать над развитием Европейского оборонного союза и укреплением инвестиционного и промышленного потенциала", — заявила президент Европейской комиссии.

Кубилюс занимает активную проукраинскую позицию, публично лоббировал расширение европейской военной помощи Украине и ее интеграцию в ЕС и НАТО.

Словенка Марта Кос станет Еврокомиссаром по вопросам расширения и будет работать над поддержкой Украины и помощью странам-кандидатам в подготовке к вступлению в ЕС.

"Кос будет работать над поддержкой Украины и продолжением работы по восстановлению, а также поддержкой стран-кандидатов в подготовке к их вступлению", — отметила фон дер Ляен.

Петр Серафин из Польши займет должность Еврокомиссара по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления, а Кристоф Хансен из Люксембурга станет Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.

Также была создана новая должность Еврокомиссара по вопросам Средиземноморья, которую займет Дубравка Шуица из Хорватии.

Заметим, что кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии, кроме фон дер Ляйен, должен также утвердить Европейский парламент.